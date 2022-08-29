河道綠化體驗日@佐敦谷水道 預先登記參加工作坊 9月5日起觀綵燈展
文章日期：2022年08月29日
渠務署將於9月5日至18日在牛頭角佐敦谷水道及黃大仙近摩士公園（一號公園）的啟德河，舉行綵燈展覽「河畔城市」。綵燈展以中秋明月和河道活化為主題，其間每晚6時半起亮燈。「河道綠化體驗日」則於9月2日至8日在佐敦谷水道舉行，向市民介紹種植水生植物、攀藤植物和使用環保木的好處，屆時亦設有4個免費環保工作坊（植物拓印、秋風鈴製作、環保木杯墊製作、環保木手機座製作）。工作坊名額有限，先到先得，宜先在網上登記 (bit.ly/3wxZJdR)。
綵燈展覽「河畔城市」
日期︰9月5-18日
地點及亮燈時間︰
佐敦谷水道 6:30pm-11:00pm（9月10日將延至11:30pm）
啟德河 6:30pm-10:00pm（9月10日將延至11:00pm）
河道綠化體驗日
日期及時間︰9月2-8日9:00am-6:00pm
地點︰佐敦谷水道
網上登記：bit.ly/3wxZJdR
註：資料以主辦方公布為準
中秋好去處：bit.ly/3TxUODE
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
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