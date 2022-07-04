好去處︰貓主題NFT藝術館@北角匯　六大「喵化」日本景點打卡、玩遊戲贏獎賞

北角匯與本地科創社群CATCATION攜手打造「Cat.Art.Metaverse」NFT藝術館，即日起至10月9日展示300幅以「貓咪Wain去度假」為主題的「NFT喵畫」，以及六大「喵化」日本景點，包括「富士山下貓溫泉」、「貓の忍者部屋」、「喵化屋台拉麵店」、「貓島の旅」、「秋葉原貓步道」以及「貓世界之窗」，可以打卡留念。

同場設有線上線下貓主題玩樂空間「Cat Fun House」，當中分為「忍者貓道場」和「喵次元彈珠館」兩大主題空間。每個空間內均設有CAMERA-CAT動態影片攝錄，透過特定鏡頭捕捉主子玩樂片段。此外，大家亦可透過手機參與尋喵有獎遊戲，於限時內成功獲取指定分數完成任務，即有機會換「Cat.Art.Metaverse」獨家NFT及商場電子贈券，贈券可在北角匯的寵物用品店使用。

北角匯「Cat.Art.Metaverse」NFT藝術館

日期：即日至10月9日

時間：10:00am-10:00pm

地點：北角匯2期1樓114號舖（主藝術館）

電子導賞：catartmetaverse.com.hk

費用：免費入場

互動Cat Fun House

日期：即日至9月12日

地點：北角匯2期1樓114號舖「Cat.Art.Metaverse」主藝術館內

註：資料與價錢以主辦方公布為準

中秋好去處：bit.ly/3TxUODE

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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