中秋好去處｜「蒲公英の町」@葵芳新都會廣場　夢幻花圃「蒲公英小路」打卡   猜燈謎慶中秋

葵芳新都會廣場於即日至10月30日呈獻「蒲公英の町」，商場L4露天廣場設置了繽紛蒲公英裝置配以閃亮拱門，打造成甜蜜花圃及閃爍「蒲公英小路」，與小孩藝術雕像及淙淙流水的許願牆，為秋日添上浪漫氣氛。同場並有中秋限定「幻彩燈謎樂」、Busking Night音樂表演以及一系列中秋美食獎賞，與市民一同歡度佳節。顧客亦可透過戶外大電視向親友送上無限祝福，兼可參加「食飯睇戲玩住賞」換領獎賞。凡於指定時段參加電視互動遊戲，最快完成並分享至社交平台的50名參加者，即可獲得「食飯睇戲玩住賞」獎賞，包括$50電影贈券或$50指定餐飲贈券。

「蒲公英の町」@新都會廣場

日期：即日至10月30日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L4露天廣場

「蒲公英の町」慶中秋活動@新都會廣場

1. 「幻彩燈謎樂」

日期：即日至9月12日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新都會廣場L5空中花園

2. 中秋Busking Night

日期及時間：9月9日 7:00pm-9:00pm

9月10日6:00pm-10:00pm

地點：新都會廣場L4露天廣場

註：資料以主辦方公布為準

中秋好去處：bit.ly/3TxUODE

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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