中秋吃柚團團圓圓　營養師食譜：柚子大蝦米紙卷

中秋吃柚寓意團圓，不妨試試以香柚入饌，同樣美味。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）分享柚子大蝦米紙卷食譜，將米紙卷可蘸少許魚露略為調味，如想增加風味，亦可於魚露加入辣椒碎、蒜頭碎和青檸汁。

柚子大蝦米紙卷

材料：（兩人份）

柚子 2瓣

蝦 12隻

米紙 6張

芫荽 適量

青瓜 半條

紅蘿蔔 半條

檬粉 100克

做法：

1. 蝦洗淨，去殼挑腸，煮熟放涼；青瓜及紅蘿蔔洗淨切絲；芫荽洗淨；檬粉氽水過冷河，備用。

2. 柚子去皮去衣，取出果肉，略分開果肉成小塊。

3. 適量熱水倒入大碟，米紙放入水中幾秒泡軟，然後放置在另一個乾碟子上。

4. 兩隻蝦放在米紙上，然後放適量柚子，再鋪上適量檬粉、青瓜、紅蘿蔔絲和芫荽，包裹好即成。

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