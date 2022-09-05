中秋吃柚團團圓圓 營養師食譜：柚子大蝦米紙卷
文章日期：2022年09月05日
中秋吃柚寓意團圓，不妨試試以香柚入饌，同樣美味。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）分享柚子大蝦米紙卷食譜，將米紙卷可蘸少許魚露略為調味，如想增加風味，亦可於魚露加入辣椒碎、蒜頭碎和青檸汁。
柚子大蝦米紙卷
材料：（兩人份）
柚子 2瓣
蝦 12隻
米紙 6張
芫荽 適量
青瓜 半條
紅蘿蔔 半條
檬粉 100克
做法：
1. 蝦洗淨，去殼挑腸，煮熟放涼；青瓜及紅蘿蔔洗淨切絲；芫荽洗淨；檬粉氽水過冷河，備用。
2. 柚子去皮去衣，取出果肉，略分開果肉成小塊。
3. 適量熱水倒入大碟，米紙放入水中幾秒泡軟，然後放置在另一個乾碟子上。
4. 兩隻蝦放在米紙上，然後放適量柚子，再鋪上適量檬粉、青瓜、紅蘿蔔絲和芫荽，包裹好即成。
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