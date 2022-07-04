葵芳新都會廣場9月「秋月美食賞」　消費換餐飲贈券　10月「全城消費加碼賞」贈券高達$1100｜著數情報

葵芳新都會廣場即日至9月30日舉行「秋月美食賞」，顧客於9月內憑即日指定消費，可換領電子餐飲贈券、新地商場贈券及賺取The Point積分，可獲高達$350回贈。另外，The Point會員可以500積分換領電子中秋美食立減券，憑券到指定商店選購心水貨品，可獲高達七五折優惠。

踏入10月，商場接力推出「全城消費加碼賞」，顧客於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，最高可獲$1100贈券；The Point會員更可同時賺取積分。

秋月美食賞@新都會廣場

換領日期：即日至9月30日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心

全城消費加碼賞@新都會廣場

換領日期：10月1-31日

換領時間：10:00am-10:00pm

facebook:bit.ly/3KKEATE

註：資料以主辦方公布為準

葵芳新都會廣場 中秋好去處：

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活動情報：bit.ly/3mBqY1T

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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