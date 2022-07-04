好去處｜SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節@K11 Art Mall　渠王10米闊玻璃寫英文「塗鴉」、「蛇王芬」場景還原

SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節@K11 ART MALL：Carnaby Fair於場內獨家發售多款以香港為設計元素的潮流商品及經典電影玩具系列。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴K11 Art Mall即日起至9月18日舉辦由Carnaby Fair藝廊策劃的SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節，多個創意品牌與6個本地創作家碰撞交流，打造8大打卡場景，包括：渠王 X DaddyBoy在10米闊玻璃寫英文「塗鴉」、McCafe X 張子言（Ernest Chang）外太空主題流動小販車、Lalamove直送「渠王」開工「架生」、由DaddyBoy打造Cyberpunk科幻色彩VR遊戲空間及DaddyBoy X 馬爹利名仕干邑沉浸式文字藝術打卡裝置、陳珮彰 X 「友」手工啤酒廣東話潮語霓虹燈裝置、林祥焜筆下多個港產電影經典喜劇角色，以及SIUKINS還原老字號食府「蛇王芬」場景。Carnaby Fair更於場內獨家發售多款以香港為設計元素的潮流商品及經典電影玩具系列。

SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節@K11 ART MALL

日期：即日至9月18日

地點：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall地下G11 & G24號舖

時間：12:00pm-9:00pm

預約連結：bit.ly/3oTAIWa

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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