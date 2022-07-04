月餅｜傳統月餅、冰皮月餅、雪糕月餅儲存方法不同 食安中心：冰皮月餅應放4度或以下保鮮格
文章日期：2022年09月06日
臨近中秋佳節，不少人已經購買月餅。食物安全中心facebook發帖說明傳統月餅、冰皮月餅和雪糕月餅的建議儲存方法。食安中心提醒，不同月餅儲存方法各有不同，消費者應按照包裝上指示適當存放，並盡快食用；運送冰皮月餅或雪糕月餅時，應該使用加入冰包或冰墊的冰袋。
‧傳統月餅
存放於陰涼乾爽地方；近年有部分傳統月餅標榜新鮮製造，保質期可能相對較短，市民應該按包裝上指示存放月餅，按需要放入雪櫃。
‧冰皮月餅
儲存於攝氏4度或以下的雪櫃保鮮格
‧雪糕月餅
放置於攝氏零下18度或以下的雪櫃冰格
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