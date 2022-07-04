消費情報｜日清 X 進擊的巨人特別版包裝 + 「進擊的巨人期間限定展」@合味道紀念館香港

日清食品與人氣動畫「進擊的巨人」聯乘活動再下一城，合味道及出前一丁兩大品牌將於9月推出聯乘特別版包裝。合味道的特別版包裝由海鮮味、香辣海鮮味及咖喱海鮮味率領，除了杯身包裝換上艾倫、米卡莎及兵長等人氣角色及巨人插畫外，杯蓋底亦可以看到主角或巨人的身影，掃描杯蓋底二維碼更可賺積分換豐富獎賞。

至於出前一丁北海道小麥粉麻油味、豬骨湯味、黑蒜油豬骨湯味、麻辣鍋味五包裝即食麵亦將換上「進擊的巨人」特別版包裝，每袋出前一丁北海道小麥粉特別版五包裝即食麵均藏有隨機1款「出前一丁x進擊的巨人」Final Season收藏卡，一共9款，包括1款特別版，值得動漫迷收藏。

「進擊的巨人期間限定展」@合味道紀念館香港

場內及入口處特設多個注入合味道及出前一丁品牌元素的巨人裝飾，讓公眾與「進擊の清仔」、里維兵長及艾倫等主角合照留念。顧客可於「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」親手打造充滿個人特色及專屬的合味道杯麵及出前一丁，完成後更可獲贈期間限定的「進擊の巨人」貼紙，數量有限，送完即止。

日期：9月9日至10月20日

地點：尖沙嘴廣東道33號中港城2樓26-35號舖

紀念館開放時間：11:15am-7:15pm（逢周三休館，若周三為公眾假期，則翌日休館，開放日期及時間或因實際情況作出調整。）

網址：www.cupnoodles-museum.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm