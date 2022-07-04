ELEMENTS圓方「仲夏購物四重賞」　指定消費享高達$31,200獎賞｜消費情報

ELEMENTS圓方即日至9月25日推出「仲夏購物四重賞」：第1賞「美妝奬賞」——於美容及護理商戶即日單一消費滿$1000即可享100%回贈；第2賞「仲夏購物消費獎賞」——以指定電子貨幣於場內零售商戶即日消費滿$5000，即可享總值$2000獎賞；第3賞「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」——憑合資格銀聯支付方式於場內指定商戶即日消費滿$5000，可額外獲$100 ELEMENTS圓方電子禮券；第4賞「周末時尚服飾獎賞」——由即日起至9月25日逢周五至日，憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞時，可額外獲得$1000 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券。

ELEMENTS圓方「仲夏購物四重賞」

日期：即日起至9月25日（「周末時尚服飾獎賞」逢周五至日舉辦）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

註：資料以主辦方公布為準

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