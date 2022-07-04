中秋好去處︰荃灣如心廣場 X Q posket Wonderland　1.5米高《SPY X FAMILY》、《咒術迴戰》角色打卡+秋日限定市集

荃灣「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動：《小魚仙》（圖片由相關機構提供）

荃灣「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動：《百變小櫻Clear咭》（圖片由相關機構提供）

荃灣如心廣場即日起至9月28日舉行「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動，設置多個高達1.5米高的Q posket角色擺設，包括《SPY X FAMILY》安妮亞、《咒術迴戰》虎仗悠仁、《百變小櫻Clear咭》木之本櫻等。如心廣場二期更設有TinyTAN公仔展示區，讓粉絲近距離欣賞。場內的期間限定店出售多款最新人氣Q posket產品，凡於限定店消費滿指定金額，即可加$50換購指定DIY角色永生花擺設禮品乙件，禮品數量有限，換完即止。

此外，商場即日起至9月15日舉行限定夢幻秋日市集，出售應節禮品、茶葉及派對美酒等。於如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場以電子貨幣即日消費滿$1200，或NINA CLUB會員憑2000積分，更可換領Q Posket公仔模型乙盒。

荃灣「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動

日期：即日至9月28日

時間：10:00am-10:00pm

地點：如心廣場一期1/F中庭及二期1/F 119號舖旁

期間限定店

日期：即日至9月28日

時間：11:00am-9:00pm

地點：如心廣場一期1/F中庭

秋日限定市集@荃灣如心廣場

日期：即日至9月15日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：如心廣場一期1/F Pacific Coffee旁

註：資料以主辦方公布為準

中秋好去處：bit.ly/3TxUODE

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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