7仔消費情報｜7-11 x 迪士尼真空雙層杯　即日起儲印花9月14日起換購

7-Eleven將於9月14日早上7時起推出迪士尼、彼思、Marvel 及 Star Wars「真空雙層杯」，5款迪士尼「真空雙層杯」分別由米奇米妮、小熊維尼、鋼牙與大鼻、反斗奇兵成員巴斯光年、胡迪和三眼仔，以及蜘蛛俠做主題，杯內層以食品級304不鏽鋼製造，可盛載熱飲或冰涼凍飲，延長保溫或保冷時間至1小時。

7-Eleven同時推出「免持站立式長雨傘」，雨傘呈蘑菇型，透明傘身印上有三眼仔或唐老鴨的可愛樣子，站立式和C形免持手柄的設計，可直立擺放或掛於手腕上。由9月14日早上7時起至10月14日，於7-Eleven分店任何消費加$139，或yuu會員以8800 yuu積分加$89，即可換購「免持站立式長雨傘」1款，數量有限，換完即止。

迪士尼真空雙層杯@7-Eleven換購活動

印花派發詳情：即日起至10月11日，日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10 可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：由9月14日7:00am起至10月14日，儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「真空雙層杯」1個；儲齊8張印花加$124，即可隨機換購「真空雙層杯」2個。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：yuu獎賞計劃會員由9月14日7:00am起至9月20日，以8800 yuu積分加$39，可隨機換購「真空雙層杯」1件，兌換日期為9月14日7:00am至9月23日，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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