好去處：偽遊日本佐賀@將軍澳PopWalk　仿八爪魚熱氣球　忍者打卡點

「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」逾4米高的人氣八爪魚熱氣球（圖片由相關機構提供）

將軍澳PopWalk聯乘日本佐賀縣觀光連盟，舉行「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」，Ocean PopWalk海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期商場，即日至10月31日分別設置多個佐賀縣熱門旅遊景點打卡位（如逾4米高仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱氣球、佐賀熱氣球主題場景、嬉野Tea Cycling休憩區、佐賀熱氣球博物館展覽區、九州唯一忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」打卡點、仿川上峽觀光船，以及「有田陶瓷主題公園」的西洋棋盤裝置。

同場加映嬉野「PopWalk Tea Cycling『茶輪』加油站」、「佐賀忍術大挑戰」、樂韻悠揚Music Busking活動。大家亦可換領佐賀直送迷你熱氣球DIY手作包、佐賀菓園直送日本新鮮水果及「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」限量版禮品。

「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」主題裝置

日期：即日至10月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙、PopWalk天晉滙1、2、3期商場

查詢電話：2679 9300

PopWalk Tea Cycling「茶輪」加油站

PopWalk特意提供嬉野茶冷泡試飲，讓大家一面騎單車迎秋日海風沿海濱漫遊，一面沉浸於幽幽茶香世界。若想讓茶香隨身，可憑商場各期即日電子消費滿$1000（最多3張即日消費單據，每張滿$100)，換領日系文青隔熱玻璃瓶及嬉野茶套裝。

日期：即日至10月29日逢周六

時間：2:00pm-5:00pm（每日名額有限，先到先得，送完即止）

地點﹕將軍澳Ocean PopWalk 海天晉滙G14-15號舖對出

PopWalk Music Busking Station

多名本地歌手即席演唱。

日期：10月8日(周六)、23日(周日)

時間：3:00pm—4:00pm

地點﹕將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙中庭

PopWalk佐賀忍術大挑戰

挑戰佐賀忍術，包括擲鏢及射槍，磨練鬥志及眼界，體驗忍者修行。The Point會員憑商場各期即日滿$100單一電子消費及成功登記積分，可參加其中一項遊戲。累積滿指定積分，可換領豐富禮品。

日期：2022年9月24日-10月16日逢周六、周日、公眾假期

時間：12nn-8pm

地點﹕將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙地下（近彩虹跑道）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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