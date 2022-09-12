好去處：偽遊日本佐賀@將軍澳PopWalk 仿八爪魚熱氣球 忍者打卡點
文章日期：2022年09月12日
將軍澳PopWalk聯乘日本佐賀縣觀光連盟，舉行「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」，Ocean PopWalk海天晉滙及PopWalk天晉滙1、2及3期商場，即日至10月31日分別設置多個佐賀縣熱門旅遊景點打卡位（如逾4米高仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱氣球、佐賀熱氣球主題場景、嬉野Tea Cycling休憩區、佐賀熱氣球博物館展覽區、九州唯一忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」打卡點、仿川上峽觀光船，以及「有田陶瓷主題公園」的西洋棋盤裝置。
同場加映嬉野「PopWalk Tea Cycling『茶輪』加油站」、「佐賀忍術大挑戰」、樂韻悠揚Music Busking活動。大家亦可換領佐賀直送迷你熱氣球DIY手作包、佐賀菓園直送日本新鮮水果及「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」限量版禮品。
「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」主題裝置
日期：即日至10月31日
時間：10:00am-10:00pm
地點：將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙、PopWalk天晉滙1、2、3期商場
查詢電話：2679 9300
PopWalk Tea Cycling「茶輪」加油站
PopWalk特意提供嬉野茶冷泡試飲，讓大家一面騎單車迎秋日海風沿海濱漫遊，一面沉浸於幽幽茶香世界。若想讓茶香隨身，可憑商場各期即日電子消費滿$1000（最多3張即日消費單據，每張滿$100)，換領日系文青隔熱玻璃瓶及嬉野茶套裝。
日期：即日至10月29日逢周六
時間：2:00pm-5:00pm（每日名額有限，先到先得，送完即止）
地點﹕將軍澳Ocean PopWalk 海天晉滙G14-15號舖對出
PopWalk Music Busking Station
多名本地歌手即席演唱。
日期：10月8日(周六)、23日(周日)
時間：3:00pm—4:00pm
地點﹕將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙中庭
PopWalk佐賀忍術大挑戰
挑戰佐賀忍術，包括擲鏢及射槍，磨練鬥志及眼界，體驗忍者修行。The Point會員憑商場各期即日滿$100單一電子消費及成功登記積分，可參加其中一項遊戲。累積滿指定積分，可換領豐富禮品。
日期：2022年9月24日-10月16日逢周六、周日、公眾假期
時間：12nn-8pm
地點﹕將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙地下（近彩虹跑道）
註：資料以主辦方公布為準
好去處：bit.ly/3KOkEPI
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
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