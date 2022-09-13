好去處：偽遊日本兵庫縣@上水廣場　9米長日式燈籠場景、JR西日本限定觀光列車

上水廣場聯乘兵庫縣香港事務所，即日至10月31日舉行「上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go」，影相打卡點有：JR西日本限定觀光列車、9米長一排排日式燈籠城崎溫泉露天場景、淡路島「恋人の聖地」、北野天滿神社・戀鯉守護的天空之社、阪神甲子園球場、播磨白熊冰人氣刨冰店。另外，現場更設有遊戲，如：「日本野球選手大挑戰」體感遊戲、「兵庫県の園遊祭」日本祭典遊戲、「日本藍染工作坊」或「日本語會話教室」。「城崎溫泉限定店」備有日本直送限定手信。

上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go

日期：即日至10月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：上水廣場L2中庭及L5晴空花園

查詢電話：2639 9638

兵庫県の園遊祭

特設8大日本祭典遊戲，讓大家體驗和風夾流水麵、水中投兵庫縣名物松葉蟹等，挑戰成功可獲贈「一燒肉」和牛壽喜燒串燒、「丼道」和風蘋果咖喱系列等和風美食。The Point會員，於推廣期內在上水廣場2樓至5樓商戶，即日以電子貨幣單一消費滿$300，並上載有效發票登記積分，可免費參加遊戲一次，每組有效發票最多可參加一次。

日期：即日至10月31日逢周六、周日、公眾假期

時間：2pm-8pm

地點：上水廣場3樓356號舖、5樓晴空花園

城崎溫泉限定店

限量售逾40款日本直送之城崎溫泉限定手信和日本特色產物。

日期：即日至10月31日

時間：11am–8pm

地點：上水廣場L2期間限定店230-231號舖

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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