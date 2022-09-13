下午茶之選：韓國香印提子下午茶@尖沙嘴凱悅

尖沙嘴凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社，即日至10月31日推出「韓國香印提子下午茶」，一系列以當造韓國香印提子為主題的鹹甜茶點，如：韓國香印提子撻、韓國香印提子奶凍、韓國香印提子杏仁果仁牛角包、冰凍韓國香印提子、焦糖朱古力香梨蛋糕、栗子蓉榛子瑞士蛋糕卷、提子乾英式鬆餅、鴨肝醬韓國香印提子檸檬醬配烤酸種包、香茜腩肉刈包、珍寶啡菇撻配嫩菜苗、柑橘醃製三文魚配法式酸忌廉檸檬百里香軟包。飲品方面，顧客人可配清涼的韓國香印提子梳打或韓國香印提子蜜桃汁。

韓國香印提子下午茶@尖沙嘴凱悅

供應期：即日至10月31日

供應時間：周一至周六 3:00pm-5:00pm（公眾假期除外）（限量供應）（另有提供外賣下午茶套餐）

價錢：兩位$518（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴河內道18號尖沙嘴凱悅酒店大堂樓層咖啡廳

電話：3721 7700

酒店網頁預訂：bit.ly/3QQvA18

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm