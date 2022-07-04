下午茶之選︰尖沙嘴澳洲餐廳Hue Dining X Aromatherapy Associates　歎減壓下午茶送沐浴油體驗套裝

尖沙嘴澳洲餐廳Hue Dining聯乘英國芳療品牌Aromatherapy Associates於9月24日至11月20日推出期間限定下午茶套餐，以減壓為靈感，並加入澳洲美食文化於其中。鹹點包括脆炸煙肉丸子配上柚子蛋黃醬及巴馬火腿、牛肉他他配松子、迷你生菜及蘑菇松露醬等。甜點則有米布甸配車厘子醬、孜然及夏威夷果仁、檸檬橄欖油蛋糕配忌廉及蜂巢等，另有英式原味鬆餅及夏威夷果仁紅莓鬆餅，配上香橙百里香柑橘果醬及鮮忌廉，有助寧神再生。凡惠顧下午茶套餐，每兩名顧客將獲贈Aromatherapy Associates沐浴油體驗套裝乙份（價值$400）。

Aromatherapy Associates X 尖沙嘴澳洲餐廳Hue Dining「期間限定下午茶套餐」

供應期：9月24日至11月20日

供應時間：逢周六、日及公眾假期 3:30pm-5:30pm

價錢：兩位$680，另加$100享用Taittinger Brut Réserve香檳乙杯或加配$55享用精選無酒精雞尾酒乙杯（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓

查詢或訂座：3500 5888

網址：www.huedining.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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