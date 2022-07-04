下午茶之選︰將軍澳法式餐館District 8 X Aromatherapy Associates　歎法式下午茶送沐浴油體驗套裝

將軍澳藍塘傲格林威治村的法式餐館District 8首次與英國芳療品牌Aromatherapy Associates合作，於9月22日至11月19日期限，逢周四至周六推出下午茶套餐，以法式美食作基調，糅合減壓為創作靈感。鹹點包括巴馬火腿法式千層酥配椰菜花及紅菜頭、烤多士配白洋葱、熟成巴馬臣芝士及松露等。甜點則有法式紅桑子馬卡龍、72%朱古力泡芙及榛子、檸檬蛋白批等，讓顧客享受愜意又美味的法式時光。凡惠顧下午茶套餐，每兩位顧客將獲贈Aromatherapy Associates沐浴油體驗套裝乙份（價值$280）。

Aromatherapy Associates X 將軍澳法式餐館District 8「期間限定下午茶套餐」

供應期：9月22日至11月19日

供應時間：逢周四至周六 2:30pm-5:00pm

價錢：兩位$480（周四及周五）；兩位$520（周六）（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲格林威治村地下10號舖

查詢或訂座：www.district8.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm