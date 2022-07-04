日式素食譜︰簡易煮物 車麩、葛切、高野豆腐煮出日本風味｜Green Monday【附短片教學】
文章日期：2022年09月19日
日本料理層出不窮，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中分享簡易日式煮物食譜，以車麩、葛切、高野豆腐等日本食材製作日式菜餚。車麩用小麥粉製成，富含蛋白質，通常用於煮或炸；葛切（Kudzukiri）有彈性、有口感，是用葛粉溶解水中，倒入模具加熱變硬製成；高野豆腐或凍豆腐是將豆腐冷凍後以低溫煮熟再乾燥而成的食品。一般烹調前會先放入暖水浸泡。林雲中教路，食用時配蘿蔔蓉醬汁更美味，只需將蘿蔔去皮磨蓉，揸出水分，加入柚子醋、七味粉等即可，也適宜配烏冬享用。
簡易日式煮物
材料：
車麩 2塊
高野豆腐／凍豆腐 3塊
本菇 1包
葛切 50克
法邊豆 20-30克
醬汁材料：
水 800毫升
醬油 2-2.5大匙（1大匙約15毫升）
味醂風調味料 2-2.5大匙
素粉 1-1.5小匙（1小匙約5毫升）
薑蓉 少許
製法：
1. 用50度熱水浸高野豆腐，用開水浸車麩。
2. 葛切放入滾水煮15至20分鐘，倒出洗淨備用。
3. 本菇切去底部，法邊豆切去頭尾。
4. 高野豆腐浸好後用清水略洗，擠出多餘水分，切小件；車麩擠出水分，切小件。
5. 醬汁材料放入煲煮，加入車麩、法邊豆、本菇及高野豆腐，滾後轉慢火煮約7分鐘，放入葛切多煮3分鐘，即成。
【Green Monday素菜食譜】︰link.mingpao.com/57602.htm
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