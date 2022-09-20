好去處︰西九「尋找足印．莫內」沉浸體驗展10月舉行　9月30日前購票享九折優惠

「尋找足印．莫內」沉浸體驗展將於10月27日至2023年1月15日，在西九文化區文化廣場首度登場。逾5000平方呎的大型體驗館和5.7米高的投影屏幕，透過360度燈光和原創音樂設計，一次過呈現約200幅印象派大師克勞德．莫內的畫作，36分鐘的光影盛宴彷如置身莫內的世界之中。體驗展內外設有莫內經典畫作的自拍打卡位，亦可透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。門票現於KKDay發售，即日起至9月30日購票可享九折，以及限量版活動紀念品購買優惠（名額800個）。

「尋找足印．莫內」沉浸體驗展@西九文化區

日期：10月27日至2023年1月15日

開放時間：9:30am-10:30pm

每日開放場數：16節（沉浸式體驗：每節36分鐘）

地址：西九文化區文化廣場（戲曲中心旁）

KKDay網址：bit.ly/3xaGxTC

票價：

成人（15歲以上）$288

小童（4-15歲）$238

家庭（2張成人票＋1張小童票）（八五折）$692

VR體驗門票：$28（需於網上購票時同時購買，不設現場售票。每場名額有限，售完即止）

註：資料與價錢以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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