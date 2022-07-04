下午茶之選︰SAVVY全新下午茶@尖沙嘴海港城　「SAVVY's Chocolley」餐車任試6款手工朱古力

尖沙嘴海港城SAVVY今個秋日推出全新下午茶，除了一系列鹹甜美點外，更推出手工朱古力任意試食的「SAVVY's Chocolley」餐車。下午茶共有11款鹹甜美點，鹹點包括鴨肝慕絲配山羊芝士、香薯炸蝦、蟹肉紅椰菜三文治及挪威煙文魚配黑麥麵包；甜點則有雲呢拿野莓泡芺、榛子朱古力棒、檸檬蛋糕、草莓慕絲、經典法式蛋白杏仁餅、瑪德蓮蛋糕及英式鬆餅。下午茶另一亮點「SAVVY's Chocolley」餐車則載有6款不同口味的朱古力，包括印度香料朱古力及辣椒朱古力、小熊軟糖朱古力、加入腰果和花生的58%黑朱古力、以提子乾及榛子配搭的36%牛奶朱古力，以及31%開心果白朱古力。客人可隨意挑選試食，度過一個甜蜜美味的午後秋日時光。

尖沙嘴太子酒店SAVVY全新下午茶

時間：周一至五 3:00pm-6:00pm、周末及公眾假期 3:30pm-6:00pm

價錢：周一至五 $288（一位）、$478（兩位）；周末及公眾假期 $288（一位）、$498（兩位）（另設加一服務費）；另加$98可享用精選香檳乙杯

地址：尖沙嘴海港城港威商場3樓3209A號舖

電話：2113 6188

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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