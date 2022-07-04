迪士尼萬聖節2022｜Trick or Treat有糖食、玩Bingo任務贏獎品　香港居民優惠$759入園兩次

香港迪士尼樂園即日起至10月31日舉行「Disney Halloween Time」，玩轉萬聖節。一眾惡人限定現身樂園內與大家見面，同時亦有多項活動，包括歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」、於不同園區設置「萬」遊Trick or Treat全新趣味站，以及周五至日於市鎮會堂外與布教授商店設有收費彩繪服務。

樂園亦推出全新「阿Jack怪誕大餐」，提早於網上預訂即可優先入場觀賞歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」。在「萬聖Bingo玩餐飽」活動成功打卡完成三個即日美食任務，即可獲得神秘獎品一份。樂園商店更推出逾130款以米奇與好友、Duffy與好友、《怪誕城之夜》和迪士尼惡人為主題的萬聖節商品。

由即日起至2023年1月16日，香港居民可享$759「雙重暢玩」優惠，憑一票即可入園兩次，盡情由萬聖節玩到聖誕節。

迪士尼「萬聖節派對2022」

日期：即日至10月31日（逢周二、周四休園）

時間：樂園每日開放時間不同，詳情可瀏覽樂園時間表

地點：香港迪士尼樂園

網址：www.hongkongdisneyland.com

註：資料以主辦方公布為準

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