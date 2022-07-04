好去處︰「Kaka Choco Tour」@啟田商場　近30個朱古力特色市集攤檔+朱古力DIY工作坊

藍田啟田商場於即日起至10月2日舉行「Kaka Choco Tour」，以朱古力為主題帶大家環遊世界。當中包括「心情自動售賣機」、朱古力魔法便利商店「Choco Lab」、12米長「Kai Tin Café」及兩座一米高的「Kaka的朱古力樂園」朱古力藝術雕塑。另外，商場特設「朱古力特色市集」，近30個攤檔每星期以不同國家為主題，售賣朱古力食品、手工藝品及多款Kaka主題限定產品。

同場亦設有「幻彩爆谷」、「多重朱古力Cupcake」及「法式瑪德蓮蛋糕」DIY工作坊，讓大家動手製作美食，將美味的朱古力紀念品帶回家。顧客亦可憑商場消費換領限量版A仔及Kaka「Choco Tour」密氣樽。數量有限，先到先得。

「Kaka Choco Tour」@藍田啟田商場

日期：即日至10月2日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：啟田商場

詳情︰www.linkhk.com/tc/promotion

「朱古力特色市集」@啟田商場

日期：即日至18日、9月24日至25日及9月27日至10月2日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：啟田商場2樓中庭

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm