「日本秋祭in香港」10至11月節目多籮籮　京都咖啡清酒祭、免費睇日本電影、Lia演唱會、PMQ日本祭典

日本秋祭in香港：（左起）日本駐香港總領事岡田健一、日本歌手Lia、「日本秋祭in香港」執行委員會委員長飯田剛司主持日本傳統敲酒桶儀式。（圖片由相關機構提供）

為期約2個月的「日本秋祭in香港 —魅力再發現—」活動在10至11月舉行，有逾100個涵蓋電影、藝術、飲食、體育等不同方面的活動，包括免費放映日本電影、「日本映畫選2022」、M+博物館的草間彌生展覽、動漫歌曲線上音樂會、日本動漫歌手Lia演唱會、「京都珈琲．酒祭」等，身在香港都可以了解日本文化。

「日本秋祭in香港」部分活動介紹

‧「京都珈琲．酒祭」

香港首個集日本咖啡掛耳包和清酒的體驗活動將於10月7至23日舉行，可以選購日本清酒、京都咖啡產品和精選匠人器皿，現場亦設咖啡、清酒試飲體驗。

‧日式插花@美麗華廣場

尖沙嘴美麗華廣場2樓行人天橋將於10月7日至11日展出日式插花作品，由國際花友會香港分會成員製作，展示以日本秋天為概念的插花。

‧PMQ「舞吧、日本秋祭！」

中環PMQ元創方將於10月29至30日化身日本祭典舞台，在地面廣場設置日式屋台，除了可以購買日本產食品，更有撈金魚等傳統祭典攤位、角色扮演和盆舞等表演。

‧Ani-Music-One線上音樂會

Ani-One YouTube頻道將於10月進行線上直播，邀請本地歌手、KOL及日系偶像翻唱動漫如《我的英雄學院》、《咒術迴戰》等主題曲及片尾曲。

‧免費日本電影放映活動——秋天的動畫

日本駐香港總領事館及日本國際交流基金會與大專院校合作，於11月5及6日舉辦兩場免費日本電影放映活動，分別播放《阿萊蒂公主》及《夏娃的時間劇場版》。

‧日本映畫選2022——只賞動畫！

日本駐香港總領事館及日本國際交流基金會與MCL戲院合作，11月12至20日一連兩個周末於MCL德福戲院放映5齣日本動畫電影包括：《心靈遊戲》、《海獸之子》、《海岬的迷途之家》、《天才狂歡派對》及《天才狂歡派對2》。

‧日本武道巡禮2022

日本武道巡禮2022將於11月20日舉行，邀請修習日本武道者獻技，包括居合道、合氣道、空手道和日本樂器尺八，觀眾可現場感受日本武技。

‧日本人形展@香港視覺藝術中心

香港視覺藝術中心將於11月24日至12月11日展出日本不同「人形」（即偶、公仔），呈現日本宮廷文化到庶民文化。

「日本秋祭in香港」詳情：japanautumnfesinhk.net