TITONI瑞士梅花全新Seascoper 600 CarbonTech潛水表輕巧型格　具有600米防水性能

TITONI瑞士梅花表新推出的Seascoper 600 CarbonTech潛水表，首次引進碳纖材質製作表殼，機身輕巧之餘，亦令腕表更強更耐用。潛水表搭載天文台認證的TITONI自製T10機芯，具有600米防水性能，採用黑色陶瓷單向旋轉表圈設計，並配備60分鐘計時功能，表圈上的12時方向更設有標示潛水開始時間的Super-LumiNova夜光塗層圓點標記，而指針和時間刻度亦經同樣的夜光塗層處理，即使在幽暗環境下，也能夠輕鬆讀取時間。陶瓷表圈上的計時刻度備有藍色、白色及特別版的漸變彩虹色三種顏色選擇，與黑色底色形成了鮮明對比。表帶方面，除配有黑色橡膠表帶外，還會附上一條黑配藍白或米白條紋的Tide ocean material織紋表帶。

Seascoper 600 CarbonTech潛水表陶瓷表圈刻度備有三色選擇：

售價：83600 C-BK-256：$26,100

售價：83600 C-BL-256：$26,100

售價：83600 C-RA-256：$26,900

網址：www.titoni.ch/zh_hk.html

註：資料及價錢以品牌公布為準