下午茶之選︰朗廷酒店 X Elie Saab 　網上預訂優惠高達八五折

朗廷酒店「Girl of Now Lovely」下午茶(圖片由相關機構提供)

朗廷酒店「Girl of Now Lovely」下午茶(圖片由相關機構提供)

香港朗廷酒店聯乘Elie Saab,即日至10月31日推出「Girl of Now Lovely」下午茶,以Girl of Now Lovely EDP女士香水為創作靈感,製作美點。甜點有玫瑰忌廉慕絲配班蘭意式奶凍、威廉啤梨及輕盈茉莉忌廉配奶油餅乾、零陵香豆配紅莓醬、法式杏仁小蛋糕配橘子蜜餞。鹹點有蟹肉沙律配羅勒番茄包、水牛芝士配黃瓜串、自家製鵝肝配香橙果醬、番茄啫喱配布利芝士,再配以玫瑰花醬及歐洲酸櫻桃果醬的原味英式鬆餅及提子鬆餅。惠顧兩位用下午茶,可獲贈Elie Saab Le Parfum In White迷你香水及Girl Of Now身體潤膚乳75ml。數量有限,送完即止。網上預訂下午茶,可獲高達八五折優惠。

「GIRL OF NOW LOVELY」下午茶@朗廷酒店

供應期:即日至10月31日

供應時間:周一至五 3:00pm-5:30pm、周末及公眾假期 2:15pm-4:15pm/4:30pm-6:30pm

價錢:每位$398,兩位$698(另設加一服務費)

顧客可將飮品升級至Saicho氣泡茶(每位$598、兩位$898)或Taittinger香檳(每位$598,兩位$898)(另設加一服務費)

網上預訂:www.buys.hk

地址:尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話:2132 7898

註:資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報:bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm