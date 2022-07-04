萬聖節2022｜海洋公園哈囉喂　鬼魅裝置供打卡　刺激場景自選付費玩　另有線上體驗遊戲

海洋公園因應萬聖節即日至10月31日舉行「哈囉喂全園祭2022」，設有鬼魅裝置供拍照打卡。刺激場景如「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」以及「咒偶」，將於10月14日起以自選付費方式登場。海洋公園更伙拍Adventure in Reality（AiR）推出哈囉喂線上體驗遊戲，在Apple App Store或Google Play下載AiR遊戲應用程式，便可隨時隨地玩轉哈囉園宇宙。

海洋公園已設立一系列鬼魅裝置，在高峰樂園廣場，可近距離與「哈囉喂南神殿下」及一眾南瓜手下「喪」影打卡。海濱樂園廣場有「晝夜鬼魅時分」熱舞狂歡萬聖節夜間派對，大群遊戲角色及精靈鬼怪會現身與遊客搞鬼合照。小朋友可於「嘩鬼細路大本營」學畫哈囉喂面部彩繪，大朋友亦可於「開心鬼畫符」攤位讓專業化妝師在面部或手臂畫上精緻彩繪。

海洋公園「哈囉喂全園祭2022」

日間體驗：即日至10月31日（逢周二及周三除外，10月4日照常營業）

日連夜驚嚇體驗（包括表演及其他體驗）：10月14、15、16、21、22、23、28、29、30、31日舉行。組合景點門票9月23日起發售。

詳情：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/halloween-fest-2022

註：資料以主辦方公布為準

海洋公園 實用資訊：

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萬聖節2022好去處：

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好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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