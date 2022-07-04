消費券2022商場著數情報：香港仔中心　電子消費滿$300可獲$50餐飲現金券　6pm堂食單一電子消費滿$300可獲$100餐飲現金券

10月1日是新一輪消費券派發日子。香港仔中心10月1日至30日推出「秋日消費．賞你食．賞你嘆」活動。其間顧客周六、周日及公眾假期在香港仔中心的商舖以電子貨幣消費滿$300，可獲$50餐飲現金券；消費滿$600，可獲$100餐飲現金券。晚市堂食亦推出加碼賞，送出雙倍餐飲券：下午6時後於香港仔中心惠顧任何食肆商戶堂食，以電子貨幣單一消費滿$300可獲贈$100餐飲現金券；消費滿$600可獲贈$200餐飲現金券。

香港仔中心亦於10月1至2日推出自拍額外賞換領活動。凡於香港仔中心任何商舖以電子消費滿$600，連同指定活動自拍照（10月1日於香港仔中心四期地下舉行的「我們的珍．寶故事」數碼畫展。10月2日於香港仔海濱公園海旁舉行的「2022香港仔龍舟競渡大賽」），可額外獲贈「足君好」25分鐘肩膊推拿服務禮券。

「秋日消費．賞你食．賞你嘆」@香港仔中心

日期：10月1-30日逢周六、周日及公眾假期（換完即止）

時間：1:00pm-10:00pm

地點：香港仔中心2期地下換領站

註：資料以主辦方公布為準

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