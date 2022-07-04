消費券2022商場著數情報：旺角MOKO新世紀「消費券加碼賞」　每人單日最高回贈$3350商場贈券

旺角MOKO新世紀廣場10月1日至14日加推「消費券加碼賞」。（資料由相關機構提供）

旺角MOKO新世紀廣場特別於10月1日至14日加推「消費券加碼賞」，顧客憑即日電子消費滿指定金額，每人單日最高可換領$3350商場贈券。首500名場內消費滿$7000並成功換領「消費券加碼賞」的顧客更可得到「新地賞你禮品卡」，升級專享「同遊」禮遇及全年商戶優惠。

美妝消費滿$1000送$1000美容商戶電子贈券

MOKO新世紀廣場亦於10月推出「女神節」三重賞，包括於DFS旗下香港T廣場美妝世界消費滿$1000送$1000美容商戶電子贈券，回贈高達100%。各大美妝品牌提供低至二七折優惠。The Point會員於10月17日至31日期間在場內指定美容商戶累積消費滿$20,000或以上，首50名累積最高消費之會員，可獲贈高達$2,000 MOKO美容電子贈券。

地址：旺角太子道西193號

查詢電話：2397 0790

網址：www.moko.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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