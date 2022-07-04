消費券2022商場著數情報：新地12大商場「消費券賞上賞」　回贈商場贈券組合可高達$2050

新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC、joy@KCC）將於10月1日至31日推出「消費券賞上賞」活動。顧客於商場電子消費滿指定金額，可賺取高達$2050商場贈券組合，回贈高達23%，更首度可獲合共最多6小時聯場電子免費泊車券，於同系其中7大商場中使用。

部分商場更推出「最高消費上單王」活動，顧客於同一商場累積消費並成功登記積分，即可自動參加，每個指定參與商場首5名累積最高消費金額的會員，可獲贈相等於1,250,000積分的5000 Point Dollar；符合消費條件隨時可額外獲贈指定商場$1000電子贈券組合，多項優惠獎賞累計高達$8050。

新地12大商場「消費券賞上賞」

日期：10月1-31日

參與商場：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC、joy@KCC

註：資料以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm