消費券2022商場著數情報：恒隆商場消費獎賞　會員電子消費滿$3000可獲$100電子購物禮券

恒隆旗下商場（Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號），即日至10月31日推出「hello秋日賞好禮」消費獎賞計劃，顧客透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，於活動期間在指定商場以電子貨幣消費滿$3000，可獲贈一張$100恒隆電子購物禮券；累積消費滿$5000，再額外獲$100恒隆電子購物禮券，最多可獲贈共兩張$100恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，可再獲贈高達$50的商戶電子券。

恒隆商場「hello秋日賞好禮」

日期：即日至10月31日

參與商場：Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈、都爹利街1號

網址：www.hanglung.com

註：資料以主辦方公布為準

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