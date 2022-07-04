消費券2022商場著數情報︰港鐵12商場「一Click即搶」　9月28日中午12時起登入MTR Mobile贏獎賞

港鐵12商場「一Click即搶」@MTR Mobile（圖片由相關機構提供）

港鐵旗下12個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）推出「一Click即搶」大型獎賞活動。9月28日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達$1500獎賞，當中包括：「$500港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：3000份）及「$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：3000份）。每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得。

另外，部分港鐵商場10月更推出「日日賞不停」及「秋日美食賞」優惠活動，MTR Mobile登記用戶以電子貨幣作指定消費，可獲優惠券。

港鐵商場大型獎賞活動「一Click即搶」

日期：9月28日12:00pm起

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

註：資料以主辦方公布為準

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