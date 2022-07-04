消費券2022商場著數情報︰ELEMENTS圓方「秋季購物賞上賞」　消費$10000可獲總值$5000獎賞

ELEMENTS圓方即日至10月31日推出「秋季購物賞上賞」，顧客以指定電子貨幣於場內零售商戶即日消費滿$10,000（上限$50,000），可獲合共總值$5000獎賞，最高可獲總值$25,000獎賞。而在場內零售商戶即日消費滿$60,000，可獲總值$40,000驚喜禮遇。

美妝奬賞：單一消費滿$1000 可獲$1000禮券獎賞

ELEMENTS圓方亦推出「美妝奬賞」，顧客於美容及護理商戶即日單一消費滿$1000，可獲$1000禮券獎賞，回贈100%。推廣期內，逢周五至周日、公眾假期更特設「周末時尚服飾獎賞」，顧客以指定電子貨幣於指定時尚服飾商戶單一消費滿$2000，可獲總值$1000獎賞。

ELEMENTS圓方「秋季購物消費獎賞」

推廣期：即日至10月31日

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為10:00am-10:00pm）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為12:00pm-8:00pm）

註：資料以主辦方公布為準

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