V Walk「3周年感謝祭」$1、$10 優惠區　美妝潮服美食優惠低至一七折 + V Walk V city「消費券爆買爆賞第三彈」回贈高達150%｜消費券商場著數情報

西九龍區大型商場V Walk，即日至10月5日舉行「3周年感謝祭」，推出5大秋日至「豐」消費賞，包括：$1及$10優惠區搶購精選貨品；逾5000款美妝潮服、珠寶飾物、健康食品及美食以低至一七折發售；用The Point積分預留早鳥e-Pass，以消費滿指定金額免費換領iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8等電子及家電產品；消費金額最高的感謝祭之王，有機會獲得價值$19,800的MAXCARE傾心椅；10月2日指定時間在商場即日購物滿$100，可獲總值超過$300的禮品包。

另外，V Walk及V city再度推出「消費券爆買爆賞第三彈」，送出超過300萬元消費禮遇，回贈高達150%。

註：資料以主辦方公布為準

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