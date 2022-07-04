消費券2022商場著數情報｜海港城新一期優惠券獎賞　回贈高達$9500

尖沙嘴海港城即日起至11月20日推出新一期Rewarding Every Day優惠券獎賞活動，於同日消費每$1500即可獲「$100購物優惠券」、「$100美食優惠券」及「$50美食優惠券」各1張；消費每$5000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張；逢周二及周日更可獲雙倍購物優惠券獎賞，最多可賺取$9500優惠券。

推廣期內憑東亞銀行信用卡於海港城簽帳及參與Rewarding Every Day活動，可享額外購物及美食優惠券及$500海港城禮品卡，每次簽帳可換領高達$9500基本及$1350特別獎賞，回贈總值高達$10,850。

另外，即日起至10月31日推廣期內，憑SINOPEC X CARD或X CARD PLUS及即日海港城消費單據，換領免費泊車優惠時可享額外1小時免費，最多享6小時免費泊車；參與海港城Rewarding Every Day活動並消費滿$5000，憑SINOPEC X CARD或X CARD PLUS及有效電子通行證，即可免費額外換領「環保餐盒及餐具套裝」1套。

海港城Rewarding Every Day優惠券獎賞

日期：即日至11月20日

詳情：www.harbourcity.com.hk

查詢電話：2118 8666

註：資料以主辦方公布為準

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