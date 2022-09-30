羽生結弦開設官方IG、Twitter　日本「冰王子」童年萌照吸十萬粉絲

羽生結弦官方Instagram和Twitter首個帖子上傳他的兒時照片。（羽生結弦official_Staff Twitter圖片）

羽生結弦官方Instagram和Twitter首個帖子上傳他的兒時照片。（羽生結弦official_Staff Twitter圖片）

羽生結弦官方Instagram和Twitter首個帖子上傳他的兒時照片。（新華社／羽生結弦official_Staff Twitter圖片）

日本27歲「冰王子」羽生結弦今年7月宣布退役，昨日（29日）在東京亮相「中日邦交正常化50周年」紀念活動。羽生結弦在日本時間今日（9月30日）凌晨開設官方Instagram（IG）和Twitter，由工作人員營運，首個帖子上傳了羽生結弦兩張童年照片，展示兒時的可愛模樣。目前羽生結弦官方Instagram已經有14萬粉絲追蹤；Twitter有近10萬粉絲追蹤。他早在8月7日開設官方YouTube頻道，吸引超過72萬人訂閱。

羽生結弦出生於仙台市，4歲開始滑冰，曾於2014年及2018年冬奧奪金。他今年2月於北京冬奧花樣滑冰男子單人滑自由滑挑戰空中旋轉四周半跳（4A），場上兩次摔倒，終僅得「梗頸四」，他7月在東京宣布告別代表隊生涯，將轉任職業花樣滑冰選手輔助後輩。

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