丹麥女王4孫被撤王子公主名銜　丹麥王室主要成員一覽【多圖】

丹麥王室周三（28日）宣布撤去女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）4名孫仔孫女的王子公主名銜，理由是要讓他們過比較正常的生活。丹麥女王有兩個兒子，分別是丹麥王儲弗雷德里克（Crown Prince Frederik）和約阿希姆王子（Prince Joachim），今次被撤去名銜的是女王幼子約阿希姆王子的4名子女。

53歲的阿希姆王子有兩段婚姻，共有4名子女，包括與前妻「港產王妃」文雅麗（Alexandra Christina Manley）所生的兩個兒子，23歲的Nikolai和20歲的Felix，以及與現任妻子Marie所生的兩個子女，13歲的Henrik和10歲的Athena。他們由2023年元旦起只能用蒙佩扎（Monpezat）伯爵或女伯爵的銜頭。

丹麥女王長子、54歲的弗雷德里克於2004年與出身平民的儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）結婚，育有4名子女分別為：長子Prince Christian、次女Princess Isabella，以及龍鳳胎Vincent小王子及Josephine小公主，年齡由11歲至16歲。

（綜合）

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丹麥王室瘦身 4王子公主撤銜

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