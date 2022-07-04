消費券2022著數情報｜實惠周年賞家品家俬低至一折至五折　購物滿千元可用消費券彈性分單

Pricerite實惠由即日至10月17日舉行「周年賞」，家品低至一折，家俬低至五折。（圖片由相關機構提供）

實惠Pricerite慶祝36周年，由即日至10月17日舉行「周年賞」，多件家俬、家品、大小家電均以優惠價發售，精選家品／家電低至一折，精選家俬低至五折。全線分店進行為期18天的減價優惠，家品部／家俬部會於活動期間分別推出的「限定激減優惠」，而家俬部更推出高達$7000的即減優惠。同時，Pricerite實惠更提供彈性分單服務，顧客於門市購物滿$1000或以上，即可按自己的需求「分單」，以最多5個電子消費券帳戶結帳。

另外，Pricerite實惠與DBS推出信用卡優惠，DBS信用卡持卡人於9月30日至10月31日期間於門市／網上商店簽帳可共享高達$360一扣即享折扣，或憑優惠碼「PHLDBS21」享九折優惠。

Pricerite實惠「周年賞」

日期：即日至10月17日

地點：全線分店、網店、手機APP

網址：www.pricerite.com.hk

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

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