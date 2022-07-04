消費券2022著數情報｜豐澤抵得祭逾千貨品一七折起　App登記抽一折限量福袋包括iPhone 14 Pro

豐澤由10月1日至11月1日舉行「豐澤抵得祭」，一連4星期推出限量的不同主題1折及半價福袋。（圖片由相關機構提供）

豐澤由10月1日至11月1日舉行「豐澤抵得祭」，一連數星期推出不同主題限量一折及半價福袋。福袋包括Dyson V12 Detect Slim Total Clean吸塵機、Sennheiser Momentum 4 Wireless耳機、Philips飛利浦ADD6911L RO純淨飲水機等人氣家電，更有機會抽中最新iPhone 14 Pro，一折限量福袋逢周六早上10時開始以豐澤App登記抽籤。

另外，每個星期豐澤e-shop都會推出8個不同主題的限量半價福袋，由即日至11月1日起，每星期豐澤e-shop都有兩個人氣品牌輪流推出快閃優惠。無論門市定網店，豐澤10月1日至11月1日期間挑選了1500件人氣產品以低至一七折發售。網店落單，最快即日門市取貨。優惠貨品詳情密切留意網站公布，下載易賞錢App領取高達$2000電子優惠券。

豐澤抵得祭

日期：10月1日至11月1日

地點：全線分店、網店、手機APP

網址：www.fortress.com.hk

註：優惠詳情以主辦方最新公布為準

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