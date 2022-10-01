消費券著數情報｜蘇寧購物優惠　門店低至四七折　網店限時優惠低至三一折

香港蘇寧於10月1日至11月30日推出「第二階段第二期消費券開心購物賞」優惠，各款電子產品及家庭電器以優惠價發售，門店優惠低至四七折。網店亦於10月1日至10月23日舉行一連23日限時優惠，優惠低至三一折，全場更有滿減優惠高達$2000，蘇寧SoClub會員更可於網店領取總值$100購物優惠券。

此外，蘇寧門店及網店接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$1500即享$50優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額，即送限量精美禮品乙份。

顧客憑恒生信用卡由即日至10月31日於香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com簽帳，即可享高達合共$1160 Cash Dollars／192,000 yuu積分。另外，即日至12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。

香港蘇寧「第二階段第二期消費券開心購物賞」

優惠期：10月1日至11月30日

優惠詳情：https://bit.ly/3Ejgjmz

註：資料與價錢以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

消費券2022商場著數情報：bit.ly/3SaXkP9

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