日式素食譜︰木綿豆腐舞茸羹　口感豐富又易整｜Green Monday【附短片教學】

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

木綿豆腐配搭舞茸、秋葵等製作湯羹，口感豐富又易整。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中教大家製作簡易版木綿豆腐舞茸羹，材料分量及濃度可因個人喜好加減。

木綿豆腐舞茸羹

材料：（4人分量）

木綿豆腐 200克

舞茸 1包

秋葵 3條

腐皮 1條

薑蓉 少許

水 800-900毫升

調味料材料：

麻油 少許

醬油 2小匙（1小匙約5毫升）

味醂風調味料 2小匙

素粉 1小匙

片栗粉 3/4大匙（1大匙約15毫升）

水 3/4大匙

胡椒 適量

海鹽 適量

製法：

1. 木綿豆腐切片，腐皮切條，舞茸切去底部撕開，秋葵洗淨切去頭部黑邊部分切粒，備用。

2. 片栗粉加3/4大匙水攪拌成片栗粉水，備用。

3. 舞茸用麻油炒香，加入胡椒略炒。

4. 加800-900毫升水，再放入腐皮、木綿豆腐、薑蓉、素粉、味醂風調味料及醬油拌勻。

5. 放入秋葵及片栗粉水攪拌，並加海鹽及胡椒攪拌，即成。

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