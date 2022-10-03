日式素食譜︰木綿豆腐舞茸羹 口感豐富又易整｜Green Monday【附短片教學】
文章日期：2022年10月03日
木綿豆腐配搭舞茸、秋葵等製作湯羹，口感豐富又易整。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中教大家製作簡易版木綿豆腐舞茸羹，材料分量及濃度可因個人喜好加減。
木綿豆腐舞茸羹
材料：（4人分量）
木綿豆腐 200克
舞茸 1包
秋葵 3條
腐皮 1條
薑蓉 少許
水 800-900毫升
調味料材料：
麻油 少許
醬油 2小匙（1小匙約5毫升）
味醂風調味料 2小匙
素粉 1小匙
片栗粉 3/4大匙（1大匙約15毫升）
水 3/4大匙
胡椒 適量
海鹽 適量
製法：
1. 木綿豆腐切片，腐皮切條，舞茸切去底部撕開，秋葵洗淨切去頭部黑邊部分切粒，備用。
2. 片栗粉加3/4大匙水攪拌成片栗粉水，備用。
3. 舞茸用麻油炒香，加入胡椒略炒。
4. 加800-900毫升水，再放入腐皮、木綿豆腐、薑蓉、素粉、味醂風調味料及醬油拌勻。
5. 放入秋葵及片栗粉水攪拌，並加海鹽及胡椒攪拌，即成。
【Green Monday素菜食譜】︰link.mingpao.com/57602.htm
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