好去處｜龍珠期間限定店＠銅鑼灣、旺角：7米高巨型立體悟飯及笛子魔童打卡　逾80款電影主題精品

日本動漫《龍珠》是不少人的童年回憶，電影《龍珠超劇場版：超級英雄》在港上映，香港Exhibit-Shop概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno，即日起至10月31日舉行《龍珠超劇場版：超級英雄》期間限定店。7米高巨型立體悟飯及笛子魔童分別登陸旺角家樂坊及銅鑼灣恒隆中心上蓋，銅鑼灣Fashion Walk及旺角家樂坊店內亦設置4大主角的1:1場景，讓一眾《龍珠》粉絲打卡。期間限定店搜羅逾80款全新電影主題精品，包括首次推出的限量A2 Size《龍珠超劇場版：超級英雄》特大閃卡，《龍珠》粉絲可到場選購。

《龍珠超劇場版：超級英雄》期間限定店＠銅鑼灣

日期：即日至10月31日

地點：銅鑼灣 Fashion Walk - Amaz By Lokianno藝術玩具展覽店（裝置）

時間：中午12時至晚上9時

巨型立體笛子魔童：即日起至10月31日登陸銅鑼灣恒隆中心上蓋

《龍珠超劇場版：超級英雄》期間限定店＠旺角

日期：即日至10月31日

地點：旺角家樂坊

時間：中午12時至晚上10時

註：價錢及資料以相關機構公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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