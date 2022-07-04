7仔消費情報｜7-11yuu會員著數日　10月7日買滿$71享八九折　精選優惠包括百變小櫻精品、Haagen-Dazs雪糕批

7-Eleven Häagen-Dazs迷你杯或雪糕批優惠（圖片由相關機構提供）

7-Eleven百變小櫻精品優惠（圖片由相關機構提供）

7-Eleven百變小櫻精品優惠（圖片由相關機構提供）

7-Eleven（7仔）便利店於周五（10月7日）推出限定一日的「yuu折日」，當日上午7時起，yuu會員於7-Eleven購物滿$71，即享八九折優惠。今期推出多款精選著數優惠，百變小櫻全新精品一律有折扣優惠，包括百變小櫻索袋連糖果（$34.7/件）、玻璃碗連糖果（$31.2/件）、餐具套裝連糖果（$43.6/件）及水樽連糖果（$35.6/件）等，百變小櫻粉絲記得留意。

另外，部分食品亦有優惠，包括EKSELENCE雪糕批（折實價$64.1/4件）、Häagen-Dazs迷你杯或雪糕批（折實價$124.6/7件）、DREYER'S D-COLLECTION雪糕（折實價$26.7/2件）、7-SELECT雞髀（折實價$19.6/件）等。

註：優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式

7-11消費情報︰bit.ly/3sog0Qp

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm