萬聖節2022｜LEGOLAND香港樂高探索中心：4D「小魔怪追逐戰」、南瓜打卡點

Brick-or-Treat：運用樂高顆粒，完成獨特小魔怪。（圖片由相關機構提供）

小魔怪逐個捉（圖片由相關機構提供）

樂高骷髏人（左）（圖片由相關機構提供）

LEGOLAND香港樂高探索中心即日至10月31日舉行萬聖節小魔怪狂歡派對，讓大家體驗節日限定活動，包括全新4D動感體驗「小魔怪追逐戰」、「樂高小魔怪逐個捉」、Brick-or-Treat「運用樂高顆粒完成獨特小魔怪」、樂高創意工作坊等。還有樂高南瓜打卡點，可留影展現鬼怪一面。

即日起，可以在香港樂高探索中心網站購買限時創意設計套票，延伸精彩體驗，套票包括：入場門票2張、VIP數碼照通行證1張、指定樂高豆豆設計縫片2款。

萬聖節小魔怪狂歡派對@香港樂高探索中心

日期：即日至10月31日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

網站：www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong

註：資料以主辦方公布為準 萬聖節2022好去處：

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好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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