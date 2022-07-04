好去處｜Snoopy Halloween精品市集@MOKO新世紀廣場 Snoopy得意打卡位、獨家精品、甜品限定店
文章日期：2022年10月07日
旺角MOKO新世紀廣場10月13至30日起舉行「Snoopy Halloween精品市集」，Snoopy與好友足迹將遍佈MOKO中庭及L1樓層，當中以坐落於中庭的2米高Snoopy抱着Woodstock最為搶鏡，另外於L1樓層Snoopy更會化身飛機師、Joe Cool及充滿活力的造型，一眾粉絲記得打卡。
此外，場內設有Snoopy期間限定店，發售多款限定精品。MOKO更聯乘山下菓子打造「Trick or Treat甜品限定店」，獨家製作Snoopy主題精緻甜點。同場加推「FOOD&STYLE國際美食市集」，近20個攤位大賣多款多國特色食品，同賀萬聖節。
MOKO新世紀廣場「Snoopy Halloween精品市集」
日期：10月13至30日
時間：11:00am-9:00pm
地點：MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭及L1樓層（近MARK FAST）
註：資料以主辦方公布為準
好去處：bit.ly/3KOkEPI
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
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