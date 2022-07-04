好去處｜「330小休息 X 藝術」展覽@青衣城　賞藝術品放鬆心靈

新生精神康復會（新生會）將於10月15至21日在青衣城1期舉行「330小休息 X 藝術」展覽。（圖片由相關機構提供）

新生精神康復會（新生會）將於10月15至21日在青衣城1期舉行「330小休息 X 藝術」展覽，除了展出dayday330 X Kazy Chan的全新雕塑外，大家更可透過不同的互動裝置、藝術工作坊等，體驗如何將「330小休息」與藝術結合，並融入日常生活中，從而紓緩情緒及減少壓力，促進身、心、靈健康。到場參觀更有機會獲得dayday330福袋及dayday330 x Kazy限量版tote bag。

新生會自2019年推出dayday330行動（330是「身、心、靈」的廣東話諧音），鼓勵大眾每天進行330小休息（330 micro break），輕鬆地在生活中實踐。

「330小休息 X 藝術」展覽@青衣城

日期：10月15至21日

時間：11:00am-8:00pm（10月15日3:00pm起開放予公眾參觀）

地點：青衣青敬路33號青衣城1期

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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