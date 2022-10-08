寒露‧二十四節氣｜椰汁鮮奶燉蛋白 潤燥護膚美白｜中醫甜品食譜
文章日期：2022年10月08日
寒露天氣較涼且乾燥，吃什麼甜品有滋潤作用？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，此時可進食潤肺潤燥的食物，他分享椰汁鮮奶燉蛋白食譜，鮮奶和蛋白有滋潤功效，椰汁能潤燥護膚，白果具清熱、清心火之效，蓮子則可安神定志，此甜品有潤燥、滋潤、潤膚，甚至美白的功效。
椰汁鮮奶燉蛋白
材料：（2人分量）
鮮奶 2碗
椰汁 1碗
蛋白 1隻
白果 3-5粒（去殼去衣）
蓮子 3-5粒
製法：
1. 碗先稍作加熱。蓮子和白果先用冰糖水慢煮10分鐘，先放在碗中墊底。
2. 椰汁、鮮奶和蛋白拌勻，隔渣後倒進碗中，如嗜甜可按個人喜好加少許冰糖，以微波爐保鮮紙蓋好。
3. 隔水蒸約10-15分鐘，關火後焗5分鐘，即成。
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