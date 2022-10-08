寒露‧二十四節氣｜椰汁鮮奶燉蛋白　潤燥護膚美白｜中醫甜品食譜

寒露天氣較涼且乾燥，吃什麼甜品有滋潤作用？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，此時可進食潤肺潤燥的食物，他分享椰汁鮮奶燉蛋白食譜，鮮奶和蛋白有滋潤功效，椰汁能潤燥護膚，白果具清熱、清心火之效，蓮子則可安神定志，此甜品有潤燥、滋潤、潤膚，甚至美白的功效。

椰汁鮮奶燉蛋白

材料：（2人分量）

鮮奶 2碗

椰汁 1碗

蛋白 1隻

白果 3-5粒（去殼去衣）

蓮子 3-5粒

製法：

1. 碗先稍作加熱。蓮子和白果先用冰糖水慢煮10分鐘，先放在碗中墊底。

2. 椰汁、鮮奶和蛋白拌勻，隔渣後倒進碗中，如嗜甜可按個人喜好加少許冰糖，以微波爐保鮮紙蓋好。

3. 隔水蒸約10-15分鐘，關火後焗5分鐘，即成。

秋天養生/食譜︰

寒露宜補肺潤燥 中醫教路：飲魚湯滋潤、洗澡前後塗潤膚膏【附蘿蔔豆腐雪耳魚湯食譜】

寒露飲食宜滋陰養肺 中醫介紹柔潤4食材【短片】

寒露養生宜吃柔潤食物 滋陰養肺防口乾舌燥

中醫教路：溫燥身體燥熱易怒、涼燥怕凍有燥咳【附紓緩溫燥、涼燥食譜】

蜜糖水潤燥 中醫提醒兩類人不宜空腹飲【附沖蜜糖水貼士】

秋燥飲食宜滋陰避吃辣 中醫教焗雪梨乾無花果茶

中醫教路飲瘦肉無花果雪耳湯 潤肺化痰止咳

秋燥｜中醫兩茶飲紓緩口乾喉嚨乾：焗薄荷茶、燉雪耳無花果水

中醫食譜：bit.ly/3BSlqbO

中醫教路：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm