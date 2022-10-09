下午茶之選︰Chantecaille X 香港JW萬豪酒店　歎秋日美點獲贈護膚品

香港JW萬豪酒店聯乘法國美妍品牌Chantecaille，即日至11月30日推出限定聯乘秋日下午茶。茶點以擁抱自然生態為主題，甜點包括貓爪造型的黑芝麻瑪德蓮、飾以黑豹美洲獅圖案的西柚白芝士蛋糕、櫻桃朱古力以黑朱古力包裹酒浸車厘子及櫻桃酒朱古力海綿蛋糕等。鹹點有龍蝦沙律、虎蝦春卷、香煎帶子、鮑魚撻、煙三文魚脆多士、核桃酸忌廉青瓜三文治。顧客可一邊享用美點，一邊歎Tea WG香茗或香濃咖啡，或額外享用Moёt & Chandon香檳（每杯$120）。享用限定聯乘秋日下午茶可獲贈Chantecaille皇牌禮品套裝。

Chantecaille X 香港JW萬豪酒店 限定聯乘下午茶

供應期：即日至11月30日

供應時間：每天3:30pm-5:30pm

價錢：周一至五：每位$318，兩位$598（另設加一服務費）

周六、周日及公眾假期：每位$358，兩位$648（另設加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

查詢電話：2810 8366

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm