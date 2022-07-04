下午茶之選：ALBION X 喜來登Sky Lounge   雙人下午茶送護膚品

香港喜來登酒店Sky Lounge聯乘日本美容護膚品牌ALBION，即日至11月30日推出「瑰蜜果香下午茶」，創製一系列以玫瑰、蜜糖及水果為主題精緻美點，甜點包括玫瑰拿破崙酥、蜂蜜朱古力慕絲、香橙朱古力泡芙、紅酒香梨蛋糕、玫瑰馬卡龍及自製鬆餅（鬆餅可免費添加2次）；鹹點有煙三文魚牛油果法包、酥炸芝士波、吉列廣島炸蠔、玉子燒三文治、芒果蝦肉沙律。下午茶飲品可免費升級至巴黎之花（Perrier-Jouët）香檳或自選咖啡或茶茗1杯。惠顧雙人下午茶可獲贈ALBION賦活彈力健康水套裝及日式尊貴手部護理服務換領券。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

ALBION X 香港喜來登酒店「瑰蜜果香下午茶」

供應期：即日至11月30日周三至周日

供應時間：2:30pm-6:00pm

價錢：$676（2位用）／$338（1位用）（另設加一服務費）

地點：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話：2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm