下午茶之選︰CLINIQUE X Camellia粉嫩水漾下午茶 歎下午茶送護膚品
文章日期：2022年10月10日
CLINIQUE聯乘尖沙嘴K11 MUSEA Camellia，即日起至11月18日推出限定「粉嫩水漾」下午茶，在粉紅花牆下品嘗一系列以CLINIQUE粉紅爆水啫喱為靈感，並以天然矜貴食材製作的11款鹹甜點。甜點包括蘆薈火龍果乳酪杯、水信玄餅配士多啤梨醬和紅桑子泡芙等；鹹點則有三文魚籽蟹肉脆多士、日本直送海膽伴青瓜蓉配紫菜脆米紙，以及鵝肝醬多士等。享用下午茶更可獲贈CLINIQUE粉紅爆水系列一套3件旅行裝（每份下午茶送出兩套，總值$600）及CLINIQUE專門店的Skin School專業護膚學堂體驗券乙張。
CLINIQUE X Camellia粉嫩水漾下午茶
供應期：即日至11月18日
供應時間：2:00pm-6:00pm
價錢：兩人$698（另設加一服務費）
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下033號舖
電話：2885 2320
註：資料及價錢以餐廳公布為準
更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3
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