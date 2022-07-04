下午茶之選︰CLINIQUE X Camellia粉嫩水漾下午茶　歎下午茶送護膚品

CLINIQUE聯乘尖沙嘴K11 MUSEA Camellia，即日起至11月18日推出限定「粉嫩水漾」下午茶，在粉紅花牆下品嘗一系列以CLINIQUE粉紅爆水啫喱為靈感，並以天然矜貴食材製作的11款鹹甜點。甜點包括蘆薈火龍果乳酪杯、水信玄餅配士多啤梨醬和紅桑子泡芙等；鹹點則有三文魚籽蟹肉脆多士、日本直送海膽伴青瓜蓉配紫菜脆米紙，以及鵝肝醬多士等。享用下午茶更可獲贈CLINIQUE粉紅爆水系列一套3件旅行裝（每份下午茶送出兩套，總值$600）及CLINIQUE專門店的Skin School專業護膚學堂體驗券乙張。

CLINIQUE X Camellia粉嫩水漾下午茶

供應期：即日至11月18日

供應時間：2:00pm-6:00pm

價錢：兩人$698（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea地下033號舖

電話：2885 2320

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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