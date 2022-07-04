東薈城名店倉CLUB CG「兩周年Chill慶典」　三大驚喜延續快樂購物體驗｜著數情報

東薈城名店倉為慶祝CLUB CG會員計劃兩周年，推出「兩周年Chill慶典」，以三重獨家驚喜禮遇延續快樂購物體驗。即日起至10月18日，CLUB CG會員專享三大Chill豐富禮遇，包括：「Chill 買」雙重賞——消費滿6000元即可獲得指定商戶港幣300元現金券，渣打國泰Mastercard客户更可額外獲得300元購物禮券，雙重優惠最高獲贈高達港幣800元無消費門檻購物禮券；「Chill 住」悠遊體驗——憑80,000積分即可換領大嶼山Staycation禮遇（總值近4000元），包括全新五星級香港銀樾美憬閣精選酒店尊享雙人住宿餐飲體驗、昂坪360水晶纜車門票及兩張東薈城名店倉港幣100元購物禮券；「Chill 搶」折上折——於SHOPPING+ 網上平台可搶購低至六折商戶電子現金券，再於場內享受商戶提供低至兩折的「Outlet心動價」，享受不同優惠。非CLUB CG會員亦可即場登記成為會員，尊享部分精彩禮遇。

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註：資料以主辦方公布為準

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