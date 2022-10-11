梨‧中醫食譜｜燉梨滋潤3食譜　燉梨去寒　脾胃虛寒者可吃

中醫3個燉梨滋潤食譜 燉梨去寒 脾胃虛寒者可吃（canva圖片/明報製圖）

秋天適合吃梨潤燥，不過梨偏寒，脾胃虛寒者（手腳冷凍、容易反胃、胃酸倒流、腹瀉、胃寒等）不宜吃生梨。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑稱，將梨燉熟可以減少寒性，脾胃虛寒的人也可以食用。他提供三個燉梨滋潤食譜，供讀者參考。

● 豐水梨清燉蘋果陳皮（一人份）

材料及製法：豐水梨一個、蘋果一個、陳皮一角，可選擇放適量冰糖，加一碗水清燉1.5小時。

中醫貼士及食用注意：蘋果建議用富士蘋果或青森蘋果，因富士蘋果較甜和潤；青森蘋果較清爽，避免用美國蛇果，因質地較粉。陳皮較潤，對脾胃好，有保肺之效。另外，本身梨糖分高，糖尿病人不宜吃，不過此食譜加水清燉，相對甜味較淡，所以糖尿病人亦可享用。

● 豐水梨燉南北杏乾百合（一人份）

材料及製法：一個拳頭大豐水梨去皮去核去芯切塊、南北杏一匙羹、乾百合5至6片，可選擇放10粒搗碎的川貝，加兩碗水，滾水後燉約1.5小時、最少1小時，最後加適量蜂蜜。

中醫貼士：蜂蜜可增加潤燥效果，以及紓緩新型冠狀病毒患者的燥咳和乾咳。胃寒的人建議加一、兩滴檸檬汁，可醒胃、刺激脾胃，提升消化功效。

● 豐水梨燉花旗蔘川貝陳皮（二人份）

材料及製法：豐水梨半個、野生花旗蔘（可用15條太子蔘代替）一湯匙、川貝3至5粒搗碎、5至10年以上陳皮一角（約一指甲大小），加兩杯水燉1.5小時。

中醫貼士：此食譜針對燥咳者，有潤燥、補氣、開胸化痰之效，可加入適量冰糖潤燥效果更好。

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